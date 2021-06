La Juventus attende di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione: spunta Paratici per il portoghese

Cristiano Ronaldo rimarrà alla Juventus? Questa la domanda che tiene sulle spine i tifosi bianconeri da diverse settimane. E per avere una risposta definitiva bisognerà aspettare ancora. Gli indizi su un possibile addio del fuoriclasse portoghese non sono pochi. Possono incidere senza dubbio alcune prestazioni al di sotto delle aspettative nell’ultima stagione, con l’ennesimo fallimento in Champions League. La carta d’identità dice 36 anni, che rappresentano una cifra veramente elevata, soprattutto considerando lo stipendio da 31 milioni di euro netti a stagione. Il tecnico Massimiliano Allegri, poi, non ha posto veti alla cessione del campione di Madeira. L’ex Milan non lo ritiene fondamentale nel progetto e preferirebbe puntare su Paulo Dybala.

Il classe ’85, inoltre, ha terminato l’impegno con il Portogallo – eliminato dal Belgio agli ottavi di finale – a Euro 2020. Ora potrà concentrarsi pienamente sul suo futuro, cercando di capire eventualmente anche quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. In questo senso, il potentissimo agente Jorge Mendes è già al lavoro da diverso tempo in sede di calciomercato, ma la situazione pare alquanto complicata. I club maggiormente interessati sono PSG e Manchester United: i francesi, però, sono bloccati da Kylian Mbappe, mentre i ‘Red Devils’ spenderanno una grossa somma per l’acquisto di Sancho dal Borussia Dortmund. Nel frattempo, spunta un clamoroso intreccio con Paratici.

Calciomercato Juventus, rebus Ronaldo: clamoroso intreccio Mendes-Paratici

Il rebus Ronaldo potrebbe regalare delle sorprese inaspettate. Mendes, visto il momento difficile, pare abbia tentato di proporre il cartellino del fuoriclasse al direttore generale del Tottenham Fabio Paratici, suo amico ed ex CFO della Juventus. L’intento sarebbe quello di rimpiazzare Harry Kane, il quale è sempre più proiettato verso l’addio agli ‘Spurs’. Ma il tentativo è fallito sul nascere: il presidente degli inglesi Daniel Levy sembra aver bloccato tutto.

Il motivo è da ricondurre allo stesso che impedì l’arrivo di Conte sulla panchina, ossia i costi dell’operazione. La ‘Vecchia Signora’ chiede 25 milioni di euro per il cartellino, mentre l’attaccante vorrebbe un contratto biennale mantenendo inalterato l’attuale ingaggio. Niente Tottenham per Ronaldo, con un destino ancora tutto da scrivere.