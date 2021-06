Saranno giorni intensi per le big di Serie A. Il Liverpool avrebbe messo gli occhi sul top player, servono 80 milioni!

La sessione estiva di calciomercato inizia a regalare le prime indiscrezioni da urlo. Il Liverpool avrebbe messo negli occhi il top player della Serie A come svelato dal portale spagnolo “Don Balon”. Lo stesso allenatore tedesco, Jurgen Klopp, che continuerà la sua avventura con i “Reds”, potrebbe pensare al colpo in Italia per rinforzare la zona centrale di campo dopo l’addio di Wijnaldum, che ha detto addio a parametro zero.

Calciomercato, assalto a Milinkovic Savic: il colpo a centrocampo

Come riportato dal portale spagnolo “Don Balon” il Liverpool sarebbe molto interessato al centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, che ha avuto una crescita esponenziale nelle ultime stagioni con la maglia biancoceleste.

Lo stesso club capitolino avrebbe già fissato il prezzo intorno agli 80 milioni di euro, una cifra proibitiva anche le big d’Europa. Lotito non ha intenzione di fare sconti a nessuno e penserà ad una cessione soltanto in caso di offerte davvero importanti. Nei mesi scorsi la Lazio avrebbe rifiutato una proposta importante da parte del Manchester United con Milinkovic-Savic che ha sposato appieno il progetto biancoceleste.

Con l’addio di Simone Inzaghi, ora le dinamiche potrebbero cambiare completamente. Il top player della Serie A ha già ricevuto offerte avvincenti in vista della prossima stagione, ma al momento non ci sarebbe ancora niente di ufficiale.