Inter e Roma al tavolo delle trattative: il calciomercato estivo può vedere il clamoroso scambio, ecco il piano dell’agente

Archiviato il 19esimo scudetto, l’Inter riparte da Simone Inzaghi che può portare numerosi cambiamenti in vista della prossima stagione. In tal senso, sno numerosi i nomi che tra entrate ed uscite coinvolgeranno la società di Steven Zhang. L’Inter, infatti, messo a segno il colpo Calhanoglu torna a pensare ad un profilo, in Serie A, con un ipotetico scambio sullo sfondo. Il noto agente Alessandro Lucci è in queste ore a Milano e starebbe portando avanti la possibilità di un affare di calciomercato sull’asse Milano-Roma. Nell’operazione uno dei suoi assistiti, Matias Vecino, che non è ritenuto totalmente incedibile da Simone Inzaghi e che rimane in scadenza con i campioni d’Italia il 30 giugno 2022. Il 29enne uruguagio potrebbe dunque fare le valigie ma restando in Serie A: Lucci può provare ad imbastire lo scambio con la Roma di Mourinho. Vecino alla Roma può diventare un’opzione concreta per la lista cessioni dell’Inter di Inzaghi.

Calciomercato Inter, Vecino alla Roma: l’agente ‘disegna’ lo scambio

La squadra di Mourinho accetterebbe di buon grado l’ex Fiorentina, valutato circa 8-10 milioni. Ecco che si fa avanti nuovamente, per l’Inter, il nome di Florenzi. Il laterale della nazionale è, come Vecino, assistitito da Lucci.

Il procuratore, saltato il riscatto da parte del PSG, valuta dunque nuove piste. L’idea del noto agente sarebbe quella di mettere in piedi uno scambio, alla pari (la valutazione di Florenzi è molto vicina a quella di Vecino).

Situazione dunque in divenire, con il futuro di Vecino e Florenzi che troverà una risposta nelle prossime settimane: Inter e Roma possono dare il via allo scambio estivo.