Il Milan è impegnato sul fronte entrate con il post Calhanoglu tutto da risolvere. Nel mirino anche un atalantino: idea di scambio con Gasperini

Sono ore intense in casa Milan. Dopo l’addio di Hakan Calhanoglu in direzione Inter, Maldini e soci sono inevitabilmente chiamati a trovare un sostituto all’altezza da regalare ad uno Stefano Pioli che dovrà anche affrontare il ritorno in Champions League. Diversi i nomi già accostati al club meneghino che non sembra comunque avere particolarmente fretta di andare ad affondare il colpo nell’immediato. Ciononostante il Milan continua a monitorare la situazione, con attenzione anche all’Europeo e alla Serie A. Un connubio questo che potrebbe anche riportare in auge il profilo di Ruslan Malinovskyi, trequartista ucraino impegnato ad Euro 2020 che ha vissuto una grande annata con l’Atalanta di Gasperini. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, caccia al dopo Calhanoglu: Malinovskyi con uno scambio

La stagione di Malinovskyi vanta la bellezza di 10 reti e 12 assist tra tutte le competizioni con la maglia dell’Atalanta. Un autentico exploit che ha portato inevitabilmente il prezzo del cartellino a salire fino anche ad arrivare nei pressi dei 30 milioni di euro. Cifra importante, motivo per cui non sarebbe semplice per il Milan andare ad insidiare la dirigenza orobica, che crede fortemente nel classe 1993 dell’Ucraina.

Con la giusta proposta però proprio Malinovskyi potrebbe essere il grande sacrificato dell’estate atalantina, anche se per convincere la compagine nerazzurra servirà una proposta allettante. Il Milan potrebbe mettere sul piatto uno scambio con conguaglio importante annesso, tra lo stesso fantasista ucraino e Tommaso Pobega, centrocampista italiano di ritorno dal prestito allo Spezia. In Liguria il talento U21 ha messo in scena una buona annata a livello personale lasciando intravedere ottimi margini di crescita. Pioli dovrebbe valutarne l’utilità nel progetto Milan, ma potrebbe anche essere inserito per arrivare a Malinovskyi, accostato spesso e volentieri anche all’Inter in quanto piace alla dirigenza. Pobega dal canto suo potrebbe stuzzicare Gasperini, che da sempre ha un debole per i giovani di prospettiva, così come Bergamo potrebbe essere la piazza adatta alla crescita dell’ex Spezia.