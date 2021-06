Il Real Madrid fa all-in per il big dell’Inter e offre una contropartita tecnica ai nerazzurri che piace da tempo anche al Milan

Il Real Madrid è a caccia di un super colpo da regalare a Carlo Ancelotti e ovviamente i primi candidati continuano ad essere Erling Haaland e Kylian Mbappè. Entrambi hanno disputato una delle loro migliori stagioni e sono i preferiti di Florentino Perez che vorrebbe chiudere in estate per uno dei due. Per il francese, però, potrebbe arrivare presto il rinnovo con il Psg che allontanerebbe i blancos. Anche per Haaland non è semplice, in quanto sono diversi i club in pressing su di lui, in particolare Manchester City e Chelsea.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio a centrocampo | Proposta shock alla rivale

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, svolta in attacco | Colpo a sorpresa

Calciomercato Inter, il Real fa all-in su Lukaku e offre Jovic

Il Real Madrid vuole comunque riuscire a piazzare un grande colpo e qualora non riuscisse ad arrivare ne ad Haaland, ne a Mbappè, l’attenzione ricadrebbe su Romelu Lukaku. Il centravanti belga, trascinatore del Belgio all’Europeo, è imprescindibile per l’Inter che non ha alcuna intenzione di privarsene, a meno di una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Per i nerazzurri potrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile da parte degli spagnoli che hanno intenzione di inserire anche una contropartita tecnica. Zhang potrebbe essere costretto a fare un’altra cessione, come ha anche sottolineato Guido De Carolis a ‘CMITV’: “Non so se basterà la sola cessione di Hakimi. Se l’Inter non fa un’altra uscita grossa non ha soldi da investire”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, l’agente a Milano | Scambio con la Roma!

Si tratta di Luka Jovic, serbo classe ’93, ritornato a Madrid dopo il prestito all’Eintracht Francoforte. Le sue qualità sono indiscusse, anche se al Real ha fatto molta fatica a trova spazio. In Italia potrebbe trovare l’ambiente giusto per rimettersi in mostra e infatti il Milan lo monitora da diverso tempo. L’Inter riceverebbe anche un conguaglio economico considerevole da Florentino Perez, oltre al cartellino di Jovic, valutato circa 35 milioni di euro.