La Juventus punta a rinforzare la propria difesa e c’è un obiettivo direttamente in Serie A: le cifre del possibile colpo

La Juventus continua a lavorare ininterrottamente per programmare la nuova stagione. I bianconeri non hanno vissuto una grandissima annata a livello di risultati e per questo sono pronti a effettuare diversi cambi, anche se fino a questo momento è stato fatto poco e nulla. Potrebbero esserci novità anche in difesa, dove la Juve potrebbe perdere Merih Demiral.

Il turco infatti vorrebbe più spazio ma i bianconeri potrebbero non garantirlo e per questo potrebbero cederlo. In entrata però potrebbe esserci un colpo a sorpresa dalla Serie A: nel mirino infatti potrebbe finire Chris Smalling. L’inglese non sembra essere al centro del progetto della Roma di Mourinho e per questo gli intermediari potrebbero trovargli una nuova sistemazione.

Calciomercato Juventus, idea Smalling dalla Roma per rinforzare la difesa

Il futuro di Smalling dunque sembra essere in bilico e la Juventus potrebbe farsi avanti e provare a sfruttare questa occasione dalla Serie A, per completare il proprio reparto arretrato. Il difensore centrale potrebbe partire per una cifra di circa 8-10 milioni di euro, una spesa sicuramente sostenibile in maniera semplice dalla Juventus.

Per rinforzare la difesa dunque i bianconeri potrebbero cercare direttamente in Serie A e il colpo potrebbe arrivare dalla Roma.