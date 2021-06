Occhi puntati su Italia-Galles che potrebbe regalare spunti anche in ottica calciomercato con Juventus e Manchester United protagoniste

Un occhio ad Euro 2020 e l’altro al calciomercato. La nuova Juventus di Massimiliano Allegri prende forma, monitorando anche i bianconeri in giro per l’Europa che si stanno mettendo in luce con le rispettive nazionali. Tra quelli maggiormente in bilico c’è Federico Bernardeschi, oggi parte del gruppo di Roberto Mancini nella sfida contro il Galles che vale per la terza ed ultima giornata della fase a gironi del Gruppo A, e che sancirà la posizione dell’Italia in vista degli ottavi. Di fronte Bale e soci che hanno stupito finora strappando un pari alla più quotata Svizzera prima di collezionare tre punti pesantissimi contro la Turchia. Le strade di Italia-Galles potrebbero incrociarsi con quelle del calciomercato, con la stessa Juventus e Bernardeschi protagonisti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, intrigo in Italia-Galles: idea di scambio col Manchester United

Bernardeschi ha il contratto in scadenza nel 2022 con la Juventus ed anche grazie alle prestazioni con la Nazionale di Mancini prova a giocarsi le residue carte relative al proprio destino. Il club di Agnelli riflette sul futuro dell’ex Fiorentina, reduce da un’annata piuttosto complessa a livello personale, quanto meno con il club. In nazionale al contrario ritrova il sorriso ma ciò potrebbe non bastare per una conferma a Torino.

Bernardeschi potrebbe infatti finire coinvolto in un intreccio di mercato con il Manchester United. Il grande osservato speciale di Italia-Galles è infatti Daniel James, esterno offensivo classe 1997 che già nelle prime due sfide di Euro 2020 ha fatto vedere ottime cose. Il gallese è capace di giocare sia a destra che a sinistra offrendo anche una buona capacità realizzativa come dimostrano le 5 reti stagionali con il Manchester United in appena 26 presenze da comprimario. Il contratto di James è inoltre in scadenza 2024 ed ha una valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro circa. La Juventus dal canto suo osserva e potrebbe preparare un assalto offrendo in cambio proprio il cartellino di Bernardeschi, ad un anno dalla scadenza e già nel mirino dei ‘Red Devils’ la scorsa estate. Così facendo i bianconeri si ritroverebbero un alter ego di Chiesa per completare il reparto.