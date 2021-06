Calendario Euro 2020 | Gli appuntamenti della settimana: date, orari e diretta TV

Calendario Euro 2020: date, orari e dove vedere le partite in TV. Tutti gli appuntamenti della settimana!

Inizia la prima intera settimana di Euro 2020. Sette giorni ricchissimi di partite che vedranno esordire tutte le big e chiudere domenica il girone dell’Italia di Mancini. La Spagna di Luis Enrique inizierà il proprio cammino questa sera, la Francia campione del mondo, il Portogallo campione in carica e la Germania nella giornata di domani. La seconda partita degli azzurri sarà invece in programma mercoledì sera, alle ore 21 sempre allo Stadio Olimpico. Ecco il calendario completo, date e orari dei match dei gironi e dove vedere in TV tutte le partite di questa settimana. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calendario Euro 2020, le partite della settimana: date, orari e dove vederle in TV

Si è appena conclusa Scozia–Repubblica Ceca, prima sfida della settimana vinta dai cechi grazie alla doppietta di un super Schick. Alle 18 toccherà alla Polonia di Lewandowski, mentre questa sera esordirà la Spagna. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì e chiuderanno il girone domenica contro il Galles. Sono inoltre diversi i big match in programma già nella fase a gironi, dagli incroci tra Francia, Portogallo e Germania a Spagna-Polonia. Ecco tutti gli appuntamenti della settimana, date e orari e dove vedere le partite in TV. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Lunedì 14 giugno

18.00: Polonia-Slovacchia, Sky

21.00: Spagna-Svezia, Rai 1 e Sky

Martedì 15 giugno

18.00: Ungheria-Portogallo, Sky

21.00: Francia-Germania, Rai 1 e Sky

Mercoledì 16 giugno

15.00: Finlandia-Russia, Sky

18.00: Turchia-Galles, Sky

21.00: Italia-Svizzera, Rai 1 e Sky

Giovedì 17 giugno

15.00: Ucraina-Macedonia, Sky

18.00: Danimarca-Belgio, Sky

21.00: Olanda-Austria, Rai 1 e Sky

Venerdì 18 giugno

15.00: Svezia-Slovacchia, Sky

18.00: Croazia-Repubblica Ceca, Sky

21.00: Inghilterra-Scozia, Rai 1 e Sky

Sabato 19 giugno

15.00: Ungheria-Francia, Sky

18.00: Portogallo-Germania, Rai 1 e Sky

21.00: Spagna-Polonia, Rai 1 e Sky

Domenica 20 giugno

18.00: Svizzera-Turchia, Sky

18.00: Italia-Galles, Rai 1 e Sky