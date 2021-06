Il Milan continua a lavorare per rinforzare la rosa di Stefano Pioli anche con innesti funzionali: acquisto davvero ad un passo

Saranno giorni intensi in casa Milan che vuole subito consegnare a Stefano Pioli una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Il ritorno in Champions League potrebbe essere così importante per apportare modifiche sostanziali per migliorare in maniera decisiva la rosa rossonera con innesti funzionali al progetto tecnico dell’allenatore emiliano. Idee suggestive con l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, Junior Firpo il secondo colpo dopo Maignan

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” il Milan sarebbe ad un passo dall’acquisto del terzino Junior Firpo: il club italiano è davvero vicino ad un accordo con il Barcellona. Così il laterale dominicano naturalizzato spagnolo diventerebbe a tutti gli effetti il vice Theo Hernandez sulla fascia sinistra. L’operazione si chiuderà con un prestito con diritto di riscatto ed è ad un passo dalla conclusione con l’annuncio ufficiale che arriverà nelle prossime ore.

Già nei giorni scorsi il Milan aveva sondato il terreno con il Barcellona per il suo acquisto come svelato in anteprima dal portale “Calciomercato.it“. Sulle sue tracce c’erano anche altri club italiani, tra cui il Napoli: l’annuncio ufficiale è davvero ad un passo con il possibile secondo acquisto dopo l’arrivo di Mike Maignan come rinforzo per il post Donnarumma, sempre più lontano dai rossoneri.

Continua la campagna acquisti del Milan che intende continuare il percorso di crescita iniziato nel gennaio 2020. Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic le dinamiche in casa rossonera sono cambiate in maniera positiva arrivando così ad essere protagonisti nuovamente in competizioni europee.