Calciomercato Juventus, sgarbo di Guardiola | Sfuma Dembele

La Juventus potrebbe perdere Ousmane Dembele, visto che Guardiola vorrebbe offrire un super scambio al Barcellona

La Juventus vuole acquistare dei top player per ritornare a vincere il campionato e superare gli ottavi di Champions League dopo due anni. Allegri è desideroso di nuovi colpi per l’attacco e uno di questi sarebbe Ousmane Dembélé. Il giocatore sembra essere in uscita dal Barcellona, viste le difficoltà per arrivare al rinnovo del contratto e parecchi club hanno già espresso interessamenti per il giocatore, come per esempio il Manchester City di Pep Guardiola. Sempre pronto a sfruttare le occasioni di mercato, soprattutto per il reparto offensivo.

Juventus, Guardiola offre 7 giocatori per

Secondo quanto riferito da ‘AS‘, c’è stato un colloquio tra Pep Guardiola e Joan Laporta per Ousmane Dembélé e Sergi Roberto. Il Manchester City vorrebbe acquistare i due giocatori e per farlo metterebbe sul piatto diversi elementi della sua rosa per abbassare le pretese del Barça. Uno scambio che coinvolgerebbe 7 giocatori dei Cityzens, tra questi ci sono i portoghesi Cancelo e Bernardo Silva, ma non solo. Anche Laporte e Sterling rientrerebbero nell’affare.

Con l’arrivo di Dembélé, Guardiola farebbe un grosso smacco alla Juventus, che segue da tempo il giocatore. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e in caso di mancato rinnovo, dovrà andar via questa estate. Per evitare che il Barcellona lo perda a parametro zero.