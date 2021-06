La Juventus starebbe preparando il terreno fertile per il super colpo: no al Manchester United, suggestione scambio

Saranno giorni intensi in casa Juventus con la nuova programmazione sotto la gestione Allegri. Lo stesso allenatore livornese si è recato già a Torino per stabilire gli innesti estivi senza perdere di vista le cessioni eccellenti. Il club bianconero sarebbe già al lavoro per idee di scambio suggestive con le big d’Europa. La società torinese vorrebbe dimenticare in fretta e furia l’ultima stagione sotto la gestione Allegri per tornare ad essere protagonista in Serie A e in campo europeo.

Calciomercato Juventus, Saul nel mirino: suggestione con Bentancur

Come svelato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo “As” si sono ridotte le quotazioni di Saul Niguez al Manchester United. Il top club inglese è ormai sulle sue tracce da tempo, ma avrebbe virato su altri obiettivi come Sancho. La sua valutazione è molto alta e così potrebbe nascere un’idea suggestiva come scambio con l’Atletico Madrid proprietaria del suo cartellino.

L’idea di scambio sarebbe proprio con il centrocampista uruguiano, Rodrigo Bentancur, che non si è dimostrato all’altezza della situazione nell’ultima stagione con Andrea Pirlo. Tanti gli errori in fase di impostazione senza incidere nemmeno in zona rifinitura o di finalizzazione. Il suo addio sembra essere sempre più vicino con la Juventus che continua a monitorare il fronte calciomercato per poterlo inserire in qualche scambio top.

La Juventus vorrebbe così tornare ad essere protagonista in campo europeo: ancora una volta è arrivata una delusione con l’eliminazione contro il Porto dopo quella contro il Lione sotto la gestione di Maurizio Sarri, che è diventato il nuovo allenatore della Lazio.