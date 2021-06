Gli agenti del giocatore sbarcano a Milano, l’Inter si avvicina al nuovo rinforzo sulla corsia di sinistra

L’Inter presto potrebbe salutare Achraf Hakimi che continua ad essere conteso da Psg e Chelsea. Il terzino marocchino sarà un ‘sacrificio’ inevitabile per la società nerazzurra ma Steven Zhang ha tutta la volontà di mantenere la rosa competitiva anche per il prossimo campionato. Ecco perché il d.s Beppe Marotta in primis si sta muovendo alla ricerca di rinforzi che possano consentire di sborsare cifre non troppo elevate.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, intrigo Ronaldo | Arriva l’annuncio

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sfuma Dembele | Super scambio in Premier!

L’Inter cerca anche un rinforzo per la corsia di sinistra e i nomi di primo piano che orbitano in chiave nerazzurra sono Emerson Palmieri, conteso con la Juventus, e Marcos Alonso ma presto potrebbe arrivare un colpo di scena.

Calciomercato Inter, agenti di Olivera a Milano: la clausola del Getafe

L’Inter, infatti, secondo le notizie raccolte da ‘calciomercato.it’, sarebbe sulle tracce del terzino sinistro del Getafe, Mathias Olivera. Il giovane uruguaiano con passaporto spagnolo, classe ’97, è un obiettivo concreto della società nerazzurra: il giovane ragazzo ha disputato 31 presenze in Liga nell’ultima stagione e gioca in pianta stabile nella Nazionale dell’Uruguay Under-21.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter e Juventus, colpo Ibrahimovic | Retroscena clamoroso!

La notizia che conferma il forte interesse è che gli agenti di Olivera sono sbarcati a Milano e presto potrebbe essere previsto un incontro tra le parti per discutere il futuro dell’ex giocatore del Nacional. L’Inter potrebbe riuscire a prelevarlo dal Getafe ad un prezzo non eccessivamente alto, intorno ai 20 milioni di euro, cifra che corrisponde alla clausola risolutiva del giocatore. L’operazione potrebbe arrivare alle battute decisive dopo l’incontro tra glia genti del giocatore e la dirigenza nerazzurra.