Il Barcellona torna a farsi avanti per uno dei pilastri bianconeri. Scambio e doppia contropartita: cifre e dettagli

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri sta nascendo. In attesa che il calciomercato estivo entri nel vivo e riveli i piani bianconeri, tra entrate ed uscite, arrivano dai media spagnoli importanti novità. In tal senso, il Barcellona di Joan Laporta torna a guardare in casa Juventus per rinforzarsi ed uno dei nomi in cima alla lista della società catalana resta sempre Matthijs de Ligt. Il centrale olandese è stato vicinissimo ad affiancare Messi nell’estate 2019 e, adesso, l’ex capitano dell’Ajax torna tra i grandi desideri del club di Laporta. Ecco dunque che il patron del Barcellona avrebbe in mente una doppia, ricca, offerta per convincere Allegri a far partire il pilastro olandese nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, non solo Griezmann: la risposta di Allegri

L’Idea di Laporta sarebbe quella di offrire due big di Koeman, a scelta, per strappare de Ligt che viene valutato circa 70 milioni di euro. Il primo è quello di Antoine Griezmann, in scadenza nel 2024 il cui cartellino viene stimato in 60 milioni di euro. L’alternativa si chiama Ousmane Dembele, cercato a più riprese dalla ‘Vecchia Signora’ e che non ha ancora rinnovato con il Barcellona.

La valutazione dell’ex Borussia è la medesima di quella di Griezmann: una scelta che, dunque, spetterà alla Juventus. Massimiliano Allegri però, non intende privarsi di de Ligt ed è pronto a rispedire al mittente l’intrigante doppia proposta di Joan Laporta.

Il club catalano dovrà quindi pensare ad altro: no secco di Allegri che non molla de Ligt, considerato una pedina fondamentale per l’imminente nuova stagione della Juventus.