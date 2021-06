Zlatan Ibrahimovic al centro di un retroscena inedito sul passaggio del bomber svedese, nell’estate 2006, dalla Juventus all’Inter

Non è un mistero che Zlatan Ibrahimovic sia uno dei nomi più discussi del panorama calcistico mondiale. Il colosso svedese, in attesa di godersi il ritorno in Champions con i rossoneri, è protagonista di un clamoroso retroscena. Era l’estate 2006 e la Juventus finiva in Serie B per lo scandalo Calciopoli. Uno scossone non da poco per i campioni d’Italia che, nelle settimane a venire, videro l’addio di diverse colonne bianconere. Da Vieira fino, appunto, a Ibrahimovic che passò all’Inter facendo le fortune della squadra nerazzurra negli anni successivi. L’ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo è intervenuto ai microfoni di ‘Telelombardia’ della vicenda che, molti, hanno definito come uno scippo da parte del club dell’allora presidente Moratti alla ‘Vecchia Signora‘: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, attaccante ai saluti | Scambio con l’Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Zhang lancia l’allarme | “Perdite fino a 6 miliardi”

Calciomercato Inter, colpo Ibrahimovic: l’ex Paolillo allo scoperto

Paolillo non ci sta e chiarisce la vicenda, a quindici anni da quella movimentata sessione estiva di calciomercato. “Non fu affatto uno scippo alla Juventus, quell’estate venne da me Cobolli Gigli che conosco molto bene e mi disse: ‘Se dovesse interessarvi Ibrahimovic, possiamo venirci incontro'”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Le dichiarazioni di Paolillo rivelano dunque come il primo passo per l’addio di Ibrahimovic alla Juventus sia stato fatto dai vertici della ‘Vecchia Signora’. Paolillo ha poi concluso: “Fu fatto un completo accordo, anzi fu un aiuto dato alla Juventus che viveva un momento di difficoltà”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, via a parametro zero | C’è il Tottenham

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, primo colpo dalla Lazio | Accordo chiuso

Dopo anni dunque dal controverso addio del gigante di Malmoe che lascio la Juventus per accasarsi all’Inter, la rivelazione che chiarisce in buona parte una delle più chiacchierate operazioni di mercato degli ultimi anni.