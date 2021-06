Calciomercato, Kolarov lascia l'Inter gratis | Suggestione Tottenham

L’Inter vedrà andar via diversi giocatori della sua rosa, e tra questi c’è anche Aleksandar Kolarov che non rinnoverà

L’Inter ha diversi problemi economici a cui far fronte ed è per questo che nel corso della prossima sessione di mercato potranno esserci molte cessioni. L’obiettivo di Suning è quello di tagliare i costi di gestione e quindi anche gli stipendi. Uno dei calciatori che molto probabilmente andrà via è Aleksandar Kolarov, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, con l’opzione di prolungamento che non sarà formalizzata. Nell’ultima stagione ha raccolto solo 11 presenze, quasi mai dal primo minuto. Non è stato imprescindibile per Conte e non lo sarà nemmeno per Inzaghi.

Inter, Kolarov andrà via a parametro zero

Kolarov lascerà l’Inter a parametro zero, che riuscirà a liberarsi dell’ingaggio da cica 3 milioni di euro a stagione. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Premier League, non al Manchester City -suo ex club-, ma al Tottenham. Il terzino sinistro serbo, che il prossimo 10 novembre compirà 36 anni, vorrebbe strappare un ultimo contratto importante nel grande calcio. Occhio dunque agli Spurs, desiderosi di tornare nelle posizioni alte del campionato dopo il 7° posto dell’ultima stagione.