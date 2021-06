L’Inter è vicina a chiudere il primo affare di questa sessione di calciomercato: accordo trovato con il giocatore della Lazio, richiesto da Inzaghi

L‘Inter pianifica il mercato a caccia di possibili rinforzi per adattare la rosa ai nuovi dettami tattici di Simone Inzaghi. Le risorse non abbondano, ma le occasioni non mancano e la dirigenza è attenta ad ogni possibile situazione. Tra i reparti da rinnovare c’è la difesa, che deve registrare la dipartita di Aleksandar Kolarov, andato a scadenza e destinato a lasciare i nerazzurri. Il suo sostituto potrebbe arrivare dalla Lazio.

Un affare in sordina, ma che dalla Spagna danno ormai per fatto: il primo rinforzo dell’Inter di Simone Inzaghi è Stefan Radu. Il difensore rumeno classe 1986 è un fedelissimo del tecnico, che ha sempre puntato su di lui. Il mister ebbe un ruolo decisivo anche l’estate scorsa, quando convinse la società biancoceleste a rinnovargli la permanenza nel club.

Il giocatore aveva già salutato tutti, salvo poi presentarsi in ritiro ad Auronzo con qualche giorno di ritardo ed il sorriso di sempre: la sua permanenza gli ha permesso di tagliare in questa stagione il record di giocatore più presente nella storia della Lazio. Ora, però, potrebbe arrivare l’addio: Radu va in scadenza e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

Calciomercato Inter, primo colpo chiesto da Inzaghi

Come riporta ‘todofichajes.com’, Radu avrebbe già chiuso l’accordo con l’Inter e nei prossimi giorni si attende l’ufficialità dell’operazione. Il rumeno è una richiesta esplicita di Simone Inzaghi e raggiungerebbe il capoluogo lombardo a costo zero. Occuperà il posto di Kolarov che dovrebbe lasciare il club per alleggerire la massa salariale.