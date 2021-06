Nel calciomercato estivo il Milan potrebbe assistere a un intreccio tra il partente Calhanoglu e Rodrigo De Paul: c’è l’offerta

Il calciomercato estivo dovrà essere un’occasione per il Milan per continuare il percorso di crescita che quest’anno ha portato al ritorno in Champions League. I rossoneri però proprio in questa sessione estiva per i trasferimenti perderà quasi certamente due dei calciatori più importanti della sua rosa. Infatti la società milanista vedrà partire a parametro zero Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scadrà a fine mese e sarà libero di trovarsi una nuova squadra a titolo gratuito, che probabilmente sarà il PSG. L’altro che andrà via gratis probabilmente sarà Hakan Calhanoglu, altro top player in scadenza di contratto.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ sulle tracce del turco ci sarebbe l’interesse dell’Atletico Madrid, pronto a prelevarlo a titolo gratuito. I rossoneri però sembrerebbero ancora fiduciosi di convincerlo a rimanere. In caso di addio e partenza verso la Spagna, a rimanere gelato però sarebbe Rodrigo De Paul, calciatore dell‘Udinese pronto al grande salto in una big europea.

Calciomercato Milan, l’Atletico piomba su Calhanoglu: De Paul ‘beffato’

Incubo parametri zero per il Milan, che rischia di perdere anche Hakan Calhanoglu a titolo gratuito dopo Gigio Donnarumma. Il turco a fine mese vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri, ma ancora ci sarebbero possibilità per un rinnovo.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ però ci sarebbe l’interesse dell’Atletico Madrid per il turco a complicare i piani del Milan. Infatti i ‘Colchoneros’ continuano a seguire con interesse Rodrigo De Paul, ma i 30 milioni chiesti dall’Udinese potrebbero complicare l’affare. Così come alternativa all’argentino Simeone avrebbe messo nel mirino proprio Hakan Calhanoglu. Meglio affrettare la trattativa per il rinnovo in casa Milan per non subire la seconda beffa.