In casa Juventus potrebbe esserci un addio in attacco in vista della prossima stagione: occhio allo scambio con l’Inter, i dettagli

Si prospetta un’estate bollente per Juventus e Inter. I bianconeri stanno riflettendo sul da farsi dopo il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. C’è da risolvere il rebus legato al futuro di Cristiano Ronaldo, dal quale dipenderà l’intera sessione di calciomercato. Ma la ‘Vecchia Signora’ è molto attenta anche sul fronte entrate: tiene il mirino puntato su vari nomi e, in particolare, per il centrocampo l’obiettivo numero uno pare essere Locatelli del Sassuolo al momento. I nerazzurri, invece, dovranno dire addio a uno se non due big della rosa. Attualmente il più vicino all’addio è Achraf Hakimi, per il quale è in corso un super duello tra PSG e Chelsea.

I due club, inoltre, presentano anche diversi esuberi all’interno dei propri gruppi squadra. La partenza degli stessi sarà molto importante per sistemare le rose e far quadrare i conti. In questo senso, nerazzurri e bianconeri potrebbero venirsi incontro con uno scambio di attaccanti. I profili coinvolti sarebbero quelli di Andrea Pinamonti, centravanti della Beneamata – e Federico Bernardeschi, esterno della Juve. Entrambi sono ai margini dei rispettivi progetti tecnici. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus e Inter, scambio Bernardeschi-Pinamonti: i dettagli

L’ex Fiorentina non ha mai veramente convinto dal suo arrivo a Torino. Questa potrebbe essere l’estate giusta per l’addio. Discorso simile per Pinamonti, che in questa stagione agli ordini di Conte ha collezionato solo 8 presenze in campionato. I due club potrebbero, però, girare la situazione a loro favore tramite un interessante scambio. Il contratto dell’esterno scade a giugno 2022, mentre quello della punta due anni dopo. Le valutazioni di entrambi si attestano più o meno intorno ai 15 milioni di euro.

Un’operazione che permetterebbe ai milanesi e ai piemontesi di liberarsi di un esubero a testa. Il classe ’99, inoltre, potrebbe essere una buona opzione come giovane centravanti di scorta, mentre il toscano sarebbe un’aggiunta significativa per Simone Inzaghi alla fascia sinistra, altra zona di campo dove può muoversi bene. Il tutto praticamente senza sforzi economici: staremo a vedere se ci saranno eventuali sviluppi in merito.