Calciomercato Milan, Leao al Barcellona | Regia di Jorge Mendes

Il Milan potrebbe cedere Rafael Leao al Barcellona, proposta di Jorge Mendes a Laporta e possibile scambio

Il Milan nella prossima sessione di calciomercato attuerà diversi cambiamenti alla rosa di Stefano Pioli. L’obiettivo è fare bella figura in Champions League e terminare nuovamente tra i primi quattro in Serie A. Oltre all’addio di Donnarumma, però, potrebbe esserci anche quello di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, assistito dal super agente Jorge Mendes, sembra essere infatti finito nel mirino del Barcellona. I rapporti con Mendes sono molto buoni e le possibilità di vedere l’ex Lille in Catalogna sono abbastanza alte.

Milan, scambio Firpo-Leao: Inter ko

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Jorge Mendes avrebbe offerto il cartellino di Rafael Leao al Barcellona. La richiesta del Milan si aggira intorno ai 35 milioni di euro, molto alta per le casse di Laporta, alle prese coi problemi economici del club. I blaugrana potrebbero inserire una contropartita tecnica per abbassare le pretese dei rossoneri, e il primo indiziato è Junior Firpo. Il terzino sinistro ex Betis è da tempo nel mirino dell’Inter, che potrebbe essere beffata: Paolo Maldini, per cedere Leao, chiederebbe anche un conguaglio economico di 10-12 milioni. Vista l’età e i margini di crescita dell’attaccante portoghese, che Mendes sta cercando di spostare.