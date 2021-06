La Juventus valuta un nuovo colpo dal club di Serie A e prova a battere la concorrenza di due club come Inter e Milan

È stata un’annata complicata per la Juventus, che ora sta programmando la nuova stagione e sarà fondamentale costruire una rosa importante per rialzarsi e non vivere un altro campionato ricco di passi falsi. I bianconeri infatti hanno avuto diverse difficoltà e per questo motivo servono anche cambiamenti importanti per rialzarsi in Italia e in Europa.

In particolare c’è da rinforzare il centrocampo, ma non è l’unico reparto nel quale potrebbero esserci delle modifiche. Il nome di Locatelli è quello che piace di più ma dal Sassuolo sono in arrivo altre operazioni. La ‘Vecchia Signora’ infatti starebbe pensando anche a Giacomo Raspadori per l’attacco.

Calciomercato Juventus, colpo Raspadori e beffa a Inter e Milan

Il classe 2000 piace alla dirigenza ma per ingaggiarlo c’è anche da battere la concorrenza di squadre come Milan e Inter, che lo seguono da ormai diverse settimane. Oltre a Locatelli dunque potrebbe esserci un doppio colpo dal Sassuolo. Raspadori è valutato circa 25 milioni di euro dai neroverdi.

Anche questo affare della Juventus potrebbe prevedere delle contropartite. C’è la possibilità che Raspadori resti a Sassuolo in prestito un altro anno per continuare il suo percorso di crescita. Al momento l’attaccante è impegnato con la Nazionale per l’Europeo, dove ancora non è arrivato il debutto.

Raspadori ha impressionato in questi mesi nonostante la giovane età e può diventare un elemento valido anche per le big di Serie A.