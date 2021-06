Possibile girandola di portieri in Serie A: lo svincolato Antonio Mirante fa gola a diversi club e la Juventus potrebbe non essere più in vantaggio

Il calciomercato entra nel vivo e le società iniziano a confrontarsi per intavolare strategie e trattative. Dopo aver assistito ad una radicale rivoluzione in panchina, la Serie A potrebbe essere ora teatro di un’importante girandola di portieri. L’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan rappresenta solo l’antipasto di un mercato che deve ancora tessere le sue trame. Tra i profili attenzionati c’è anche Antonio Mirante, svincolatosi dalla Roma.

Mirante compirà 38 anni il prossimo 8 luglio, ma resta un profilo appetibile per la Serie A. La sua esperienza può essere decisiva all’interno di uno spogliatoio e anche in campo ha dimostrato con la Roma le sue qualità: 13 presenze nell’ultima stagione e 5 clean sheet assicurati ai giallorossi, oltre a numerose parate decisive.

Svincolato dalla Roma, Mirante è acquistabile a costo zero e può rappresentare un ottimo nome come secondo portiere. In quest’ottica aveva pensato a lui il Milan, dopo aver affidato l’eredità di Donnarumma a Mike Maignan, ex Lille. La pista si è raffreddata, tanto che in pole era finita la Juventus: mister Allegri aveva portato avanti la candidatura dell’ex Bologna, ma in ballo c’è anche la possibilità Sirigu.

Calciomercato Juventus, sorpasso Torino per Mirante

Tutto ancora da definire il futuro di Mirante. La Juventus sembrava in vantaggio, ma ora è spuntata un’altra pretendente. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il Torino ha avuto alcuni contatti con il portiere per il ruolo di secondo portiere, nell’eventualità che Sirigu dovesse partire (destinazione Juventus). L’intenzione della società è quella di promuovere Milinkovic-Savic nel ruolo di titolare, con Mirante suo vice.

Il nuovo quadro potrebbe quindi vedere Sirigu in bianconero, con Mirante al Torino a fare da spalla al giovane Milinkovic-Savic. Il primo portiere a trovare sistemazione potrebbe così far scattare una girandola importante tra i pali, con le squadre torinesi protagoniste assolute della vicenda.