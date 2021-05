Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione. Dopo la qualificazione in Champions, i primi possibili colpi di Maldini: cerca casa!

Il Milan vuole continuare il percorso di crescita dopo la qualificazione in Champions. Il club rossonero sarebbe già al lavoro per possibili colpi da urlo in vista della prossima stagione. Con Zlatan Ibrahimovic, che ha rinnovato per un’altra stagione, la società milanese potrebbe mettere a segno un altro colpo importante nel reparto offensivo. In arrivo un altro centravanti esperto e di assoluta qualità, capace di mettere a segno gol importanti e con continuità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione Allegri | Chi resta e chi va

Calciomercato Milan, colpo Giroud: il francese ad un passo

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” il Milan avrebbe chiuso per Olivier Giroud. Sarà l’attaccante francese il futuro innesto della formazione rossonera: insieme a Leao e Ibrahimovic andrà a comporre il reparto offensivo. L’accordo sarebbe già stato chiuso e sarà ufficiale a partire dalla prossima settimana.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il PSG cambia faccia | Doppio colpo e Ronaldo via

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma | Effetto domino e intreccio in Premier

Il suo contratto con il Chelsea scadrà il prossimo 30 giugno. Tutto sarà messo per iscritto dopo la finale di Champions League tra i “Blues” e il Manchester City, in programma sabato 29 maggio. L’attaccante francese ha messo a segno ancora gol importanti in Premier League e nella massima competizione europea: un innesto di qualità per il Milan, pronto a continuare a stupire tutti. Infine, lo stesso centravanti della Nazionale di Deschamps starebbe già cercando casa a Milano per trasferirsi subito dopo gli Europei in programma tra giugno e luglio.

L’ufficialità arriverà soltanto a partire dalla prossima settimana con il Chelsea pronto a trionfare prima in Champions League. Poi sarà addio con i “Blues” con il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Un colpo importante per il Milan targato Stefano Pioli per essere protagonista anche nella massima competizione europea.