La Juventus è pronta a consegnare ad Allegri il suo futuro: il tecnico livornese sogna il maxi scambio, Ronaldo porta il super colpo

Sono ore calde per il calciomercato estivo dei club italiani che, conclusa la stagione che ha visto trionfare l’Inter, cambieranno tanto. A partire dalla Juventus che è pronta a ripartire da Massimiliano Allegri per il post Pirlo. Il tecnico livornese tornerà ad allenare la Juventus dopo quasi due anni dal suo addio, nell’estate 2019 e per farlo intende dare vita a molte novità in casa bianconera. Il sogno dell’allenatore toscano è sempre e solo uno: il ritorno di Paul Pogba a Torino. Sono passati quasi cinque anni dalla cessione del francese per oltre 100 milioni al Manchester United e, adesso, con l’imminente scadenza contrattuale del francese, il ritorno nella Torino è tutt’altro che utopia. Secondo ‘Tuttosport’ infatti proprio Allegri spingerebbe per tornare ad allenare Pogba, il quale non ha mai nascosto il suo legame con l’ambiente bianconero. A ‘farne le spese’ potrebbe essere Cristiano Ronaldo ma non solo: maxi scambio all’orizzonte per siglare il grande ritorno di Pogba in Serie A.

Calciomercato Juventus, ritorno Pogba: scambio due per uno

Massimiliano Allegri alla Juventus, una seconda avventura che vedrà i bianconeri tentare l’assalto, ancora una volta, a Paul Pogba. Per convincere il Manchester United a lasciar partire il francese, valutato 50 milioni di euro e che attualmente guadagna circa 15 milioni di euri lordi all’anno, la chiave è solo una: il cartellino di CR7.

L’asso portoghese è il grande sogno dei ‘Red Devils’ che pur di riabbracciarlo rinuncerebbero senza remore al gioiello francese. La Juventus metterebbe sul piatto il cartellino di Ronaldo, valutato 30 milioni, e quello di Aaron Ramsey. Il gallese ha deluso in questi mesi ed è destinato a cambiare aria.

La valutazione dell’ex Arsenal è vicina ai 20 milioni. Uno scambio due per uno che accontenterebbe sia la nuova Juventus di Allegri che lo United, desideroso ormai da diverso tempo di riaccogliere all’Old Trafford Cristiano Ronaldo.