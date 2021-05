L’Inter è pronta a un calciomercato ricco di sorprese e pensa a un rinforzo a centrocampo: ritorno di fiamma

Sono ore importanti quelle che sta vivendo l’Inter, che dopo aver alzato lo scudetto atteso ben undici anni sta preparando una vera e propria rivoluzione. I nerazzurri avevano avviato un progetto due anni fa e le cose stavano andando anche bene, così come testimoniano i risultati raggiunti, ma il percorso è terminato in questa settimana.

Antonio Conte infatti ha salutato in anticipo non rispettando l’intero contratto, a causa del possibile ridimensionamento che potrebbe coinvolgere diversi elementi della rosa. La società intanto continua a lavorare anche sul calciomercato in entrata e potrebbero esserci dei colpi a sorpresa per la prossima annata.

Calciomercato Inter, rispunta Tonali per il centrocampo

Non ci saranno spese folli e potrebbe partire un big per fare la plusvalenza che serve, ma l’Inter vuole comunque restare competitiva ed è pronta ad accontentare il tecnico Simone Inzaghi su alcune richieste. Potrebbero esserci modifiche a centrocampo e potrebbe rispuntare a sorpresa il nome di Sandro Tonali.

L’agenzia ‘Sisal’, infatti, ha aperto le scommesse per il futuro del classe 2000 e a quota 5.00 c’è l’approdo all’Inter. Tonali non ha vissuto una grande annata con il Milan e avendo avuto poco spazio potrebbe salutare già in estate: qualora non dovesse essere riscattato dal Brescia dunque potrebbe esserci l’Inter sulle sue tracce.

Non è andata come speravano i rossoneri riguardo Tonali, ma l’Inter può credere ancora in lui e potrebbe preparare l’assalto per un calciatore che era seguito anche un anno fa.