Calciomercato Milan, German Pezzella nel mirino dei rossoneri: l’argentino può arrivare con un doppio scambio, l’ipotesi

Arrivato a Firenze nel 2017, German Pezzella è divenuto uno dei pilastri difensivi della Fiorentina, squadra di cui ha raccolto anche la fascia di capitano, dopo la tragica scomparsa di Davide Astori. Sul centrale argentino, adesso, sembra essere comparsa qualche nube sul proprio futuro, soprattutto in chiave permanenza. Già lo scorso settembre, a poche ore dalla chiusura del calciomercato, Pezzella è stato ad un passo dal vestire la maglia del Milan, squadra che non ha mai nascosto un certo interesse e una certa stima per il suo profilo.

Lo stesso Milan che adesso, si preannuncia pronto a tornare alla carica per il classe 1991: l’ex Betis ha un contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo appare ormai come un’ipotesi lontana, con la Fiorentina già pronta a salutarlo. I rossoneri dalla loro studiano il da farsi, consapevoli e desiderosi di condurre una trattativa low-cost, senza grosso impatto sul budget e sul bilancio milanista. Volontà e strategie che portano il Milan a studiare uno scambio con la viola, capace di soddisfare le richieste (soprattutto tecniche) della Viola, in caso di addio da parte dell’argentino

Calciomercato Milan, scambio per Pezzella: due pedine sul piatto

Attenzione, quindi, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: la società rossonera vuole Pezzella, che ha individuato come il perfetto rinforzo low-cost e di sicura affidabilità, da aggiungere al proprio organico. L’operazione ha già ottenuto il via libera di Stefano Pioli (che ben conosce l’argentino, dai tempi della Fiorentina) e i rossoneri studia la possibile offerta.

Sul piatto, la dirigenza milanista potrebbe mettere i cartellini di Diego Laxalt e Mattia Caldara, entrambi di rientro dal prestito (rispettivamente dal Celtic e dall’Atalanta) e considerati fuori progetto dalla società rossonera. Un’offerta che non sembra scaldare troppo il cuore della Fiorentina, che però potrebbe lasciarsi tentare visto l’addio (ormai annunciato) del proprio capitano. Alle prossime settimane, i possibili aggiornamenti.