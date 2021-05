Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta in bilico. Il numero uno del Milan potrebbe dire addio: Raiola al lavoro per il suo assistito

Gianluigi Donnarumma potrebbe dire addio al Milan. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021 e finora non è arrivato ancora il prolungamento ufficiale con il club rossonero. L’estremo difensore, classe 1999, dovrà prendere una decisione in tempi brevi: tutto dipenderà anche dal piazzamento che la compagine di Pioli riuscirà a centrare nell’ultima giornata di Serie A. In caso di Europa League, il suo addio sarà sempre più vicino con la sua voglia di giocare la Champions League con un top club d’Europa. Il suo noto agente, Mino Raiola, è al lavoro per una nuova destinazione da urlo.

Calciomercato Milan, Donnarumma addio: idea Barcellona

Come svelato dal quotidiano spagnolo “As” ci sarebbe anche il Barcellona alla finestra per assicurarsi le prestazioni del numero uno della Nazionale italiana, che sarà protagonista ai prossimi Europei in programma a partire da metà giugno. Lo stesso portiere del Milan continua a rifiutare le proposte del club rossonero, ossia 8 milioni all’anno: Raiola ne vorrebbe almeno 10 per il suo assistito. Sulle sue tracce c’è sempre il forte interessamento della Juventus, pronta anche ad una rivoluzione tra i pali.

La destinazione Barcellona resta, però, difficile visto che le richieste dello stesso Raiola sono molto alte: il club blaugrana sta attraversando un momento delicato anche dal punto di vista finanziario e non potrebbe permettersi di spendere certe cifre.

Il futuro di Gigio Donnarumma è sempre in bilico: il Milan vorrebbe tenerlo ancora con sè per raggiungere nuovi traguardi. L’obiettivo del club rossonero è quello di convincere lo stesso numero uno della Nazionale accontentando anche il suo agente Raiola.