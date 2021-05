La Juventus pianifica il mercato a partire dalla figura dell’allenatore, ma sfuma una pista tedesca: l’annuncio di Flick in conferenza stampa

La Juventus si gioca una stagione negli ultimi novanta minuti di campionato: la sfida al Bologna può regalare il quarto posto alla formazione bianconera, ancora non sicura di partecipare alla prossima Champions League. Raggiungere o meno l’obiettivo modificherà i piani di mercato della società, anche se alcune valutazioni sono già in corso. Il primo nodo da sciogliere riguarda l’allenatore, con Pirlo non sicuro della permanenza.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Flick

La squadra bianconera potrebbe infatti cambiare guida tecnica anche in caso di raggiungimento dell’obiettivo Champions League. I due trofei stagionali vinti non sono sufficienti per Andrea Pirlo a blindare una panchina ambiziosa come quella della Juventus. La società potrebbe puntare su un profilo più esperto, ma un possibile successore è da depennare.

La Juventus seguiva infatti la candidatura di Hans-Dieter Flick: il tedesco aveva annunciato il suo addio al Bayern Monaco a fine campionato dopo aver arricchito il palmares del club – tra gli altri trofei – con due scudetti e una Champions League. L’allenatore non arriverà in Serie A e – in conferenza stampa – ha confermato la sua scelta per il futuro: “Ho parlato con la Federazione tedesca, sanno cosa penso“.

Calciomercato Juventus, futuro in Nazionale

Flick ha poi confermato che siederà sulla panchina della Germania: “Presto firmerò il contratto, dobbiamo sistemare le ultime cose, si tratta di dettagli. Poi ci sarà l’annuncio ufficiale“. L’allenatore ha quindi confermato le indiscrezioni nella sua ultima conferenza stampa da guida tecnica del Bayern Monaco: i bavaresi chiuderanno il loro campionato all’Allianz Arena contro l’Augsburg.