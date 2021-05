Raiola al lavoro per trovare una nuova sistemazione a Bernardeschi. Possibile scambio tra la Juventus e una big spagnola, ecco tutti i dettagli

Bernardeschi-Juventus, è giunto il tempo dei saluti. Il ventisettenne di Carrara, in campo nemmeno per un minuto nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta vinta 2-1 da Chiesa e compagni, si prepara a salutare per sempre la Torino bianconera. Le ultime resistenze vanno per forza di cose superate, Mino Raiola è del resto al lavoro da tempo per trovargli una nuova sistemazione. Indiscrezioni di calciomercato lanciano un po’ a sorpresa la pista Spagna: nella Liga ci penserebbe il Siviglia, certo da tempo di disputare la prossima Champions. Con gli andalusi i rapporti sono ottimi e la cifra per il cartellino dell’ex viola non raggiunge nemmeno i 20 milioni di euro. Insomma il tutto è alla portata dei ‘Rojiblancos’ dove lo scorso gennaio è approdato il ‘Papu’ Gomez.

La Juve, che farebbe plusvalenza considerato che a bilancio il classe ’94 ha un valore di carico residuo inferiore ai 15 milioni, sarebbe però aperta pure a uno scambio: i nomi in cima alla lista dei suoi desideri sono i centrali Kounde e Diego Carlos, ma entrambi sono fuori mercato e comunqe non barattabili con Bernardeschi. Occhio allora a Nemanja Gudelj, mediano serbo di 29 anni all’occorrenza pure centrale di difesa potendo sfruttare i suoi 187 centimetri di altezza. Piace da tempo alla dirigenza oltre che all’Inter, adesso alle prese con altre faccende. Scambio alla pari? In tal caso sì, visto che la valutazione del classe ’91 è pressoché simile a quella del numero 33 della squadra di Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Graziani: “Zidane, Allegri e Sarri. Ecco dove andranno tutti”

Juventus, Bernardeschi flop totale: 40 milioni buttati via

Bernardeschi guadagna 4 miioni netti e lascerebbe la Juve dopo quattro stagioni, nessuna di queste esaltante. E’ stato un flop totale sul piano tecnico ma anche economico, i 40 milioni di euro spesi per strapparlo all’allora Fiorentina dei Della Valle gridano vendetta.