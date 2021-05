La Juventus sogna Zidane: arriva la clamorosa bomba dalla Spagna per quanto riguarda il destino del tecnico del Real Madrid

Zinedine Zidane rimane il nome più chiacchierato, in casa Juventus, per il post Pirlo. L’ex centrocampista bianconero è da sempre il sogno del presidente Agnelli che, in estate, potrebbe tramutarsi in un concreto matrimonio tra la Juventus e l’allenatore francese. Ecco che dalla Spagna, arriva una vera e propria ‘bomba’ riguardo al destino di Zidane sulla panchina del Real Madrid. Un intreccio, nel prossimo calciomercato estivo, che può vedere coinvolti anche altri nomi illustri e già vicini alla società torinese. In primis, quello del grande ex: Massimiliano Allegri, ancora libero proprio dopo l’esperienza alla Juventus e accostato da tempo ad un possibile ritorno alla guida della ‘Vecchia Signora’. Secondo quanto riferito dal giornalista di ‘Onda Cero’ Fernando Burgos e confermato dall’edizione spagnola di ‘Goal.com’, Zinedine Zidane avrebbe già informato i suoi giocatori, prima della sfida con il Siviglia, quale sarà il suo futuro.

Calciomercato Juventus, Zidane ai saluti: Perez sceglie l’erede

L’allenatore francese ha già annunciato il suo addio al club spagnolo e resta il grande sogno del presidente Agnelli per la panchina della Juventus, al posto di Pirlo reduce da una prima (e probabilmente unica) annata deludente alla guida dei bianconeri. In casa Real Allegri, Low e Raul sono i favoriti a rimpiazzare ‘Zizou’, con l’ex capitano che potrebbe spuntarla beffando il tecnico livornese.

Allegri è anche tra i candidati a succedere a Pirlo anche se l’ex bianconero avrebbe dato la priorità proprio alla panchina delle ‘Merengues’, per il prossimo anno. Un intrigo sull’asse Torino-Madrid che, dunque, può vedere avvicinarsi dopo l’addio al Real, Zidane alla Juventus.

Con Allegri diviso a metà tra ‘Blancos’ e bianconeri e a rischio beffa, vista la candidatura di Raul fortemente voluta anche dai tifosi del Real Madrid.