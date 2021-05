Juventus e Napoli puntano il mirino nella nuova Roma di Mourinho: i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto uno scambio

Si sta per chiudere una stagione assolutamente negativa per la Roma. A dire addio ai giallorossi sarà certamente Paulo Fonseca, che farà spazio a José Mourinho, che solo con l’annuncio del suo arrivo ha iniziato a far sognare la piazza romana. Così il portoghese insieme alla società inizia a pianificare il futuro della rosa giallorossa, mentre i club italiani puntano il mirino su alcuni calciatori romanisti. In particolare Juventus e Napoli avrebbero già un obiettivo.

Questo sarebbe Gonzalo Villar, centrocampista giallorosso classe 1998 che ha dimostrato il proprio talento in questa stagione collezionando 45 presenze. La Roma potrebbe mettere a segno con la sua cessione un’importante plusvalenza visto che è stato acquistato dall’Elche per soli 4 milioni e attualmente sarebbe valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro. Ma i bianconeri potrebbero avere un’arma in più.

Calciomercato Roma, Villar nel mirino di Juventus e Napoli: scambio con Demiral

Uno degli uomini mercato della Roma nella prossima sessione estiva potrebbe essere Gonzalo Villar. Lo spagnolo è finito nel mirino del Napoli, che con il possibile arrivo di Luciano Spalletti in panchina potrebbe puntare a rinforzare il proprio centrocampo con l’ex Elche. Ma ad avere una marcia in più al momento sembrerebbe essere la Juventus. Infatti i bianconeri potrebbero mettere sul piatto uno scambio con Merih Demiral, giocatore che certamente servirebbe alla Roma per rinforzare la difesa e che in passato, quando Mourinho era sulla panchina del Tottenham, interessava al portoghese. Duello aperto dunque per il centrocampista giallorosso.