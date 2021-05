Il destino della Juventus dipende dalla qualificazione in Champions League ma intanto dalla Spagna arriva una conferma shock

La Juventus potrebbe davvero perdere il treno Champions League e chiudere nel peggiore dei modi la stagione. Non andare nell’Europa che conta rappresenterebbe un danno non solo economico per la società ma anche di immagine e certamente disputare l’Europa League non avrebbe lo stesso appeal. Anche le operazioni sul mercato andrebbero ridimensionate così come gli ingaggi e le cessioni potrebbero essere diverse.

Buenos dias. Dalla Spagna un collega/amico che segue da sempre le vicende del #RealMadrid e di cui mi fido, mi informa che stanno salendo le quotazioni di #Zidane alla #Juventus anche in caso di Europa League. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 12, 2021

Sarà fondamentale capire se la società intende continuare con Andrea Pirlo, che pur essendo alla sua prima esperienza in panchina, non ha dato i risultati sperati e ad oggi la Juventus può solo sperare che Napoli, Milan e Atalanta facciano un passo falso. La società continua a dare fiducia a Pirlo, ma sembra molto complicato pensare che possa proseguire sulla panchina bianconera anche la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Paolo Paganini, dalla Spagna un suo aggancio molto vicino al Real Madrid, gli avrebbe riferito che le quotazioni di Zinedine Zidane come nuovo allenatore della Juve sono sempre più alte, anche in caso di Europa League. Il tecnico francese sembra essere arrivato alla fine della sua avventura con il Real Madrid, nonostante sia in piena lotta per vincere il titolo. La Juventus l’ha vissuta da giocatore e adesso potrebbe essere disposto a tornare anche in veste da allenatore. Le conferme arrivano e per i bianconeri è senza dubbio la prima scelta.