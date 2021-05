La Juventus lavora per il futuro e sono davvero pochi i calciatori blindati: possibile scambio a sorpresa in Serie A

È stata un’annata di alti e bassi per la Juventus e per tanti elementi della formazione bianconera. Anche McKennie, arrivato la scorsa estate, ha impressionato in alcune gare mentre ha deluso in alcuni momenti importanti dell’annata. L’americano ha dimostrato di avere le qualità per fare bene ma ha bisogno di maggiore continuità.

In questa annata sono ben cinque le reti siglate in Serie A in 32 gare giocate, e a questi dati va aggiunto anche il gol segnato in Champions League al ‘Camp Nou’ contro il Barcellona. Quello è stato probabilmente il momento più alto per McKennie che ha comunque mostrato qualcosa in più rispetto agli altri centrocampisti presenti in rosa.

Calciomercato Juventus, McKennie può salutare: idea di scambio con Kumbulla

Nonostante le buone prestazioni, però, McKennie non è il centrocampista in grado di svoltare un centrocampo e per questo motivo non è da escludere una partenza in futuro. L’americano è comunque apprezzato in Italia e anche in Europa e per questo motivo non mancano le opzioni per la Juventus.

C’è anche l’idea di un possibile trasferimento in Serie A e potrebbe anche nascere l’ipotesi di uno scambio con la Roma, che sta pensando a una rivoluzione con l’arrivo di Mourinho. Gli intermediari potrebbero pensare a uno scambio tra McKennie e Kumbulla, visto che la Juventus potrebbe aver bisogno di difensori per il ricambio generazionale.

Il centrale classe 2000 aveva impressionato a Verona mentre quest’anno ha avuto qualche problema di troppo, ma ha sicuramente qualità per affermarsi tra i grandi.