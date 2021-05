Calciomercato Juventus e Inter, l'ultimo derby d'Italia per dieci | I dettagli

Da Buffon e Chiellini a Vidal: quello di oggi potrebbe essere l’ultimo derby d’Italia per ben dieci giocatori di Juventus e Inter. I dettagli

È un derby d’Italia inedito quello che andrà in scena oggi all’Allianz Stadium. Dopo ben nove anni, la squadra campione d’Italia torna ad essere l’Inter guidata dal grande ex Antonio Conte. La Juventus di Pirlo, invece, insegue la qualificazione alla prossima Champions League e ha un solo risultato, la vittoria, per continuare a sperare. Una sfida che arriva in un momento piuttosto delicato anche dal punto di vista economico, soprattutto per la società nerazzurra. Una situazione che si rifletterà inevitabilmente anche sul prossimo calciomercato: per molti giocatori da ambo le parti, infatti, potrebbe essere l’ultimo derby d’Italia. Da Buffon e Vidal a Dybala: tutti i dettagli.

Calciomercato, da Buffon a Vidal: l’ultimo Juventus-Inter!

Chi non ci sarà sicuramente nei prossimi derby d’Italia è Buffon, che ha già annunciato l’addio definitivo a fine stagione. Sarà con ogni probabilità l’ultima volta anche per Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe terminare definitivamente la sua lunga avventura a Torino. Così come Young in casa nerazzurra: il laterale inglese non rinnoverà il contratto in scadenza. Verso l’addio anche Vecino, che cerca più spazio altrove, e Padelli, sempre più vicino all’Udinese. In bilico c’è anche Vidal dopo la deludente stagione caratterizzata anche dagli infortuni. Il pesantissimo ingaggio del cileno (oltre 7 milioni) potrebbe spingere la dirigenza a forzare la cessione. Infine, in bilico nella Juve ci sono Ramsey, che è in cima alla lista dei partenti, e Rabiot. Anche il centrocampista francese non ha mai convinto appieno e potrebbe finire sul mercato per portare un’importante plusvalenza nelle casse bianconere.

Senza dimenticare le situazioni di Dybala e Morata: l’attaccante argentino deve ancora rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022, mentre lo spagnolo non ha ancora convinto la società per il riscatto dall’Atletico Madrid. Per molti, dunque, potrebbe essere l’ultimo derby d’Italia. Staremo a vedere.