Dopo il rientro dal prestito, il calciatore dirà subito addio e non vestirà nuovamente la maglia della Juventus: parla l’agente!

Sembra ormai in fase di chiusura la trattativa che porterà Douglas Costa lontano da Torino probabilmente in maniera definitiva. Il brasiliano è in Brasile ed è vicino al ritorno dl Gremio, società che ha sempre tifato. In questa stagione ha vestito la maglia del Bayern Monaco in prestito e l’annata non è andata nel migliore dei modi al livello personale per via degli infortuni nella seconda metà di stagione.

Il brasiliano si è ritagliato il giusto spazio soprattutto all’inizio della stagione mentre il suo impiego è diminuito con il passare delle settimane, fino all’infortunio di febbraio che gli ha fatto terminare in anticipo l’annata. In questa stagione ha collezionato 19 presenze con la maglia del Bayern Monaco e ha realizzato una rete.

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa: a un passo il ritorno al Gremio. Agente allo scoperto

Il suo agente, Junior Mendonza, è intervenuto ai microfoni di ‘Uol Esporte’ per fare il punto della situazione e confermando le voci del trasferimento al Gremio già in queste ore. Ecco le sue parole: “Dobbiamo avere una definizione della situazione nei prossimi giorni e prima la Juventus ha una partita importante contro l’Inter, non appena avremo notizie, i club si occuperanno di informarvi”.

Possibile dunque che arrivino novità nei prossimi giorni, poiché quest’oggi la Juventus sarà concentrata nella delicata gara con l’Inter, ma comunque l’addio di Douglas Costa sembra ormai a un passo.