Calciomercato Juventus, Dybala via | Scambio con il Leicester

La Juventus potrebbe cedere Paulo Dybala in Premier League in un super scambio: i dettagli della suggestione col Leicester

Ieri è stato un sabato di grande calcio. Tante sono state le partite giocate in giro per l’Europa e quella è che ha fatto più scalpore è stata indubbiamente Juventus-Inter, per i tantissimi errori arbitrali di Calvarese. Ma c’è un altro match che ha fatto invece evocare bei ricordi agli amanti di questo sport: Chelsea-Leicester, finale di FA Cup. Decisa da una perla di Youri Tielemans, che ha portato il primo trofeo dal fantastico titolo del 2016. Le Foxes si avviano a giocare anche la Champions League la prossima stagione e hanno bisogno di rinforzare la rosa. E la suggestione di Brendan Rodgers sembra essere quella di affidarsi a Paulo Dybala.

Juventus, scambio con il Leicester per Dybala

La Juventus, d’altra parte, se Dybala non dovesse rinnovare il contratto -in scadenza nel 2022- dovrà cederlo la prossima estate. Il Leicester potrebbe puntarci per disputare la Champions League, e a Paratici interesserebbe mettere le mani su Youri Tielemans, match winner della finale. Uno scambio impostato alla pari, con valutazione di 60 milioni di euro ciascuno. L’ingaggio de ‘La Joya‘ è di circa 7 milioni all’anno, mentre il belga chiede almeno 5 milioni a stagione al Leicester per rinnovare.