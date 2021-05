La Juventus lavora per rinforzare la rosa e pensa al doppio colpo: annuncio Calhanoglu e doppio affare con l’agente del turco

È un finale di stagione molto acceso almeno per quanto riguarda un posto in Champions League. L’Atalanta vincendo ieri ha ottenuto il pass mentre questa sera toccherà al Milan che dovrà provare a vincere contro il Cagliari per avere la certezza matematica di rientrare tra le prime quattro dopo diversi anni. I rossoneri intanto hanno ancora diverse situazioni da risolvere entro il 30 giugno per quanto riguarda i giocatori in scadenza e ora le attenzioni sono su Calhanoglu.

Il classe 1994 è seguito anche dalla Juventus e potrebbe esserci una lotta tra le due squadre anche fuori dal campo per poter garantirsi le prestazioni del turco nella prossima annata. Il calciatore turco è stato uno dei protagonisti in questi mesi per quanto riguarda la cavalcata del Milan che ora è a tre punti dalla Champions League, ma il suo futuro può essere lontano da Milano.

Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu: la Juventus vuole annunciarlo a breve

La richiesta di Calhanoglu è quella di un aumento dello stipendio ma il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 4 milioni di euro. La Juventus invece ha pronta l’offerta da 5 milioni e, secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, vorrebbe provare a ufficializzare la trattativa prima del 30 giugno.

Gli ottimi rapporti tra la Juventus e l’agente Stipic, poi, potrebbero aprire a un nuovo affare. I bianconeri infatti potrebbero pensare anche a Ginter, il difensore del Borussia Monchengladbach che è in scadenza nel 2022. La sua valutazione si aggira sui 20-25 milioni di euro.

La Juventus dunque prepara il doppio colpo sfruttando le trattative per Calhanoglu, sistemando così anche la difesa che è un reparto che va completato.