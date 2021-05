In vista del possibile addio tra Juventus e Paratici, una vecchia pista per la dirigenza è tornata di moda

Con il quasi certo addio dell’attuale Managing director, Fabio Paratici, in scadenza di contratto a giugno del 2021, in casa Juventus si deve correre ai ripari per quanto riguarda il futuro in dirigenza, da cui, per forza di cose, dipenderà anche la prossima finestra di calciomercato. In questo scenario, per il presidente dei bianconeri, Andrea Agnelli, si è aperta una nuova romantica pista per la successione al trono, un nome che già si era sentito a Torino.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, nuovo tecnico e super colpo | Arriva con lo scambio!

Calciomercato Juventus, per il post Paratici c’è Campos

Nella stagione non all’altezza del nome blasonato che ha la Juventus, tra i principali indiziati del tracollo avuto – con eliminazione dalla Champions League agli ottavi e l’edizione per l’anno prossimo che potrebbe anche non vedere i bianconeri tra le compagini da ammirare nell’Europa che conta – sono sicuramente Andrea Pirlo, l’allenatore, e Fabio Paratici, il direttore sportivo. Per entrambi, sarà difficile una riconferma per la stagione che verrà.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, colpo in prospettiva | Sorpasso all’Inter!

Tanti nomi si sono fatti sull’erede del Maestro, ma altrettanti si sentono anche per quanto riguarda il posto vacante che lascerebbe il piacentino, a cui stanno invece pensando Bayern Monaco, Manchester United e qualche club importante della Liga. Dicevamo, comunque: c’è il ds del Napoli, Mario Giuntoli, un po’ in rotta di collisione con Aurelio De Laurentiis, e c’è anche il braccio destro di Claudio Lotito alla Lazio, l’albanese Igli Tare. Ora, però, è spuntata una vecchia conoscenza: Luis Campos, l’artefice di uno dei sogni che si stanno vivendo in questa stagione calcistica. Sì, stiamo parlando del Lille, che ha lasciato da poco.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, assalto a Depay | L’intreccio in Spagna

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sports’, quindi, il portoghese, definito il ‘Mago delle plusvalenze’ – è riuscito infatti a piazzare 580 milioni di euro grazie alla vendita di Mbappe, Fabinho, James Rodriguez per non citare che i più importanti -, potrebbe essere l’erede al trono di Paratici come direttore sportivo della Juventus. Con buona pace anche di José Mourinho, del quale è amico, e che si è appena accasato alla Roma, come sappiamo. Un grosso ma c’è: Campos piace anche al Manchester United.