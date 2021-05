L’assenza di Zlatan Ibrahimovic non ha pesato troppo sul Milan che ha così trovato un altro modo di sviluppare l’azione offensiva. In questo senso potrebbe servire un altro attaccante mobile

Il finale di campionato del Milan proietta i rossoneri a caccia di un posto nella prossima Champions League. La truppa di Pioli è reduce da due straordinarie prove di forza messe in campo a Torino, prima contro la Juventus e poi contro i granata. 10 gol totali fatti e zero subiti per il Milan, che ha peraltro dovuto fare a meno di Ibrahimovic a partire dal secondo tempo della gara contro i bianconeri. Da quel momento Pioli è stato bravo a ridisegnare la squadra con un altro spartito, che non ha inciso minimamente sul rendimento offensivo di Rebic e soci, e che anzi al contrario ha esaltato nuove e più rapide trame di gioco. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Richiesta e ‘garanzie’ per il rinnovo: occhio (anche) alla Juventus

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, ‘voglia’ di Europa per Cannavaro

Calciomercato Milan, vice Ibra low cost: idea Keita Baldè

Il Milan da quando è uscito Ibra contro la Juventus non ha mai smesso di segnare, dimostrando di saper anche fare a meno del gigante svedese, ed offrendo un piano B dal punto di vista tattico che preveda attaccanti rapidi, brevilinei e con scambi veloci. Alla luce di questa soluzione alternativa, Maldini e soci potrebbero andare a caccia di un altro attaccante low cost per rimpolpare il reparto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, idea Buffon | La suggestione rossonera

Per caratteristiche e questioni contrattuali potrebbe essere utile il profilo di Keita Baldè, senegalese della Sampdoria che si è svegliato nelle ultime giornate arrivando anche a quota 7 reti: un buon bottino considerando problemi fisici e panchine riservategli spesso da Ranieri. La Sampdoria infatti non è del tutto certa di riscattare il calciatore ex Inter che nel caso tornerebbe al Monaco con un contratto in scadenza 2022. Qualora tornasse davvero in Francia, Keita sarebbe messo prontamente sulla lista dei partenti e potrebbe anche essere ‘svenduto’ per una cifra non distante dai 10 milioni di euro al massimo che potrebbero far gola proprio al Milan. Baldè infatti è in grado di giocare sia da laterale offensivo che da priam e seconda punta, risultando un alter ego ottimo per Rebic.