La Juventus è pronta a ripartire, quasi, da zero nel prossimo calciomercato estivo. Spazio all’arrivo di un nuovo tecnico ma non solo: il top player pronto a seguire l’allenatore a Torino nelle prossime settimane

La vittoria in casa del Sassuolo è ormai alle spalle e la Juventus di Pirlo è concentrata sul big match dell’Allianz Stadium contro l’Inter. Una gara delicata e, dopo la quale, la Juventus rischia di trovarsi già fuori dalla prossima Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato, la società torinese si guarda intorno a caccia di una nuova guida tecnica: crescono le quotazioni di Zidane che può portare con sè il top player, grazie allo scambio.

Calciomercato Juventus, Zidane e super scambio con Bentancur: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, il futuro di Zinedine Zidane potrebbe essere lontano da Madrid. Nonostante la possibilità che Perez provi a trattenere il tecnico, l’ex Juventus si guarda intorno con il possibile ritorno a Torino pronto a riprende quota per l’estate. Con Zidane a Torino, riporta il media iberico, potrebbe presentarsi un altro nome di spicco per la nuova Juventus guidata dall’allenatore transalpino. Si tratta di Raphael Varane che avrebbe già manifestato la volontà di seguire Zidane nella sua nuova avventura in Serie A. In scadenza nel 2022 con il Real, il centrale francese piace da tempo alla Juventus che potrebbe tentare lo scambio nella prossima sessione di mercato.

Per arrivare a Varane, valutato 70 milioni e che percepisce 8,2 milioni di euro a Madrid, Paratici metterebbe sul piatto il cartellino di Rodrigo Bentancur. L’uruguagio è uno dei nomi in cima alla lista di Real e Barcellona ed il suo approdo in Spagna, con la maglia delle ‘Merengues’, potrebbe regalare Varane al popolo bianconero. Bentancur è valutato intorno ai 40-45 milioni e l’attuale stipendio da ‘soli’ 2,5 milioni favorirebbe, non poco, il club spagnolo.

Situazione dunque in divenire, la nuova era bianconera può parlare francese con un doppio colpo da sogno direttamente da Madrid: Zidane per il post Pirlo, Varane per rinforzare la difesa bianconera.