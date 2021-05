Calciomercato Juventus, colpo in prospettiva | Sorpasso all’Inter!

Un’altra eccellente prestazione e il gol realizzato davanti alla dirigenza della Juventus: Raspadori potrebbe presto far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Tutti i dettagli



La Juventus si mette alle spalle il clamoroso crollo casalingo col Milan e, al Mapei Stadium contro il Sassuolo, ritrova il successo per continuare a sperare nella Champions League. Una vittoria nel segno di Cristiano Ronaldo e Dybala, arrivati entrambi a quota 100 gol con la maglia dei bianconeri, in una partita che ha però confermato le qualità del giovane emergente Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2000 ha trovato il gol anche contro la Juve ed è reduce da quattro reti realizzate nelle ultime quattro presenze. Dalla doppietta di San Siro contro il Milan a ieri sera: il talento neroverde ha già attirato su di sé gli occhi delle big e potrebbe presto far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Possibile assalto del club bianconero: ecco tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, ‘voglia’ di Europa per Cannavaro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Dybala o Ronaldo? La Juventus vende entrambi: doppio scambio

Calciomercato Juventus, colpo Raspadori | Cifre e dettagli

L’attaccante 21enne era il grande osservato speciale in casa Juve nel match del Mapei Stadium insieme a Locatelli, e non ha affatto tradito le attese. Il gol della squadra di De Zerbi è arrivato proprio da una bella triangolazione tra i due e, oltre alla rete, Raspadori ha offerto un’altra prova piuttosto convincente. Non è escluso, dunque, che nei discorsi per il trasferimento del centrocampista possa rientrare anche il giovane centravanti. Il giocatore è stato accostato anche all’Inter e la Juve potrebbe così tentare l’anticipo sfruttando la trattativa per Locatelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpresa per il post Pirlo | “Lo vuole lo spogliatoio!”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per l’ex Serie A: i dettagli

Il promettente attaccante della Nazionale Under 21 è al momento valutato circa 15 milioni di euro dal Sassuolo. Le richieste del club neroverde, però, sono destinate a salire e la dirigenza bianconera potrebbe anticipare i tempi per bruciare la concorrenza. Occhi puntati, dunque, sull’asse Juve-Sassuolo.