La Juventus intende prima centrare la qualificazione alla prossima Champions prima di pensare al colpo in attacco: idea Depay

La Juventus è tornata al successo in campionato. Così la compagine bianconera si è avvicinata nuovamente alla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra guidata da Andrea Pirlo ha saputo reagire dopo la sconfitta cocente in casa contro il Milan. Ora l’obiettivo resta quello di partecipare alla massima competizione riservata ai club prima di pensare al fronte calciomercato con acquisti di livello assoluto. Nel mirino ci sarebbe il talentuoso attaccante olandese del Lione, Memphis Depay, al centro di un intreccio di mercato con i top club d’Europa. La cosa certa è che andrà via dal campionato francese per una nuova ed entusiasmante avventura nella sua carriera.

Calciomercato Juventus, Depay ‘giallo’ in casa Barcellona

Il contratto dell’attaccante olandese è in scadenza nel giugno 2021: il suo addio al club francese sembra sempre più vicino. Come svelato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” anche il Barcellona potrebbe provare l’assalto definitivo all’olandese, che non sarebbe incompatibile con “El Kun” Aguero, altro obiettivo di mercato della compagine blaugrana.

L’altra fonte autorevole direttamente dalla Spagna “El Chiringuito” ha svelato come il presidente Laporta non sia propenso a trattare il talentuoso attaccante olandese. Un vero e proprio ‘giallo’ con due ipotesi completamente differenti per quanto riguarda il futuro di Depay, che lascerà il Lione tra qualche settimana. La Juventus potrebbe così approfittarne per arrivare a puntellare il reparto offensivo dopo una delusione continua tra Morata e Dybala. In questa stagione Depay ha messo a segno ben 21 gol complessivi conditi da 10 assist vincenti ai propri compagni.

A partire dalle prossime settimane la dirigenza bianconera potrebbe così provare ad arrivare obiettivi di mercato di assoluto valore. Un’idea suggestiva con il profilo del centravanti olandese già accostato più volte alla compagine bianconera.