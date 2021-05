La Roma ha ufficializzato l’approdo nella capitale di Josè Mourinho. L’arrivo del portoghese potrebbe cambiare anche il destino di un big

È arrivato il primo importante scossone in vista della prossima stagione di Serie A. La Roma ha infatti deciso di divorziare da Paulo Fonseca, che completerà la stagione in panchina prima di salutare, per affidare la guida a Josè Mourinho. Il portoghese reduce da un’esperienza al Tottenham tutt’altro che positiva, ha tanta voglia di rilanciarsi proprio in Italia, lì dove ha vinto tutto sulla panchina dell’Inter. Un autentico fulmine a ciel sereno per i giallorossi che si preparano a concludere un’annata altamente deludente con l’eliminazione già scritta dalle semifinali di Europa League, e il rischio concreto di dover lottare con il Sassuolo fino all’ultimo per la settima posizione in classifica. Archiviata la parentesi di quest’anno sarà quindi tempo di ripartire sotto i dettami di Josè Mourinho, che col suo arrivo cambierà inevitabilmente anche le prossime strategie di calciomercato. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Roma, Mkhitaryan via con Mourinho: Juventus e Milan alla finestra

Con Mourinho non dovrebbero mancare corposi cambiamenti nella capitale, sia in entrata che in uscita, dove alcuni big rischiano di dire addio. In questo senso su tutti andrà valutata la posizione di Mkhitaryan, autore di una grande stagione dal punto di vista personale, condita da 11 reti e altrettanti assist tra tutte le competizioni. A minare il suo futuro a Roma potrebbe essere però proprio il rapporto con lo stesso Special One, maturato nel corso dell’esperienza comune al Manchester United. L’armeno infatti ha vissuto diversi alti e bassi ai ‘Red Devils’ finendo per avere qualche conflitto e divergenza con il portoghese, per sua stessa ammissione.

Il rapporto complesso tra Mkhitaryan e Mourinho potrebbe così spingere la Roma a separarsi dal trequartista ex Dortmund, che in passato era stato già accostato alla Juventus, che avrebbe bisogno di un calciatore di esperienza e talento in quella zona di campo. A unirsi alle candidature potrebbe inoltre esserci anche il Milan, che mantiene rapporti lavorativi sempre intensi con l’agente del ragazzo, Mino Raiola, e che in caso di mancato rinnovo avrebbe anche da sostituire proprio sulla trequarti Hakan Calhanoglu. Juventus e Milan rimangono quindi alla finestra in attesa di nuovi sviluppi per un calciatore che ha peraltro anche il contratto vicino alla scadenza.