La Juventus pronta ad inserirsi in uno scambio stellare con il Barcellona: il club spagnolo mette in vendita il terzino e pensa ad una plusvalenza

La Juventus è concentrata sul campo e sulla conquista di un posto nella prossima Champions League. La squadra di Pirlo è attesa dallo scontro diretto con il Milan che indirizzerà il campionato – e le scelte di mercato – bianconere. In estate la dirigenza è pronta a rinnovare la squadra in ogni reparto e l’ultima suggestione arriva dalla Spagna dove si parla di un’occasione da cogliere da Barcellona.

Calciomercato Juventus, occasione dalla Spagna

Il Barcellona è protagonista della lotta per il titolo: la squadra di Koeman è terza in Liga, ma dista appena due punti dall’Atletico Madrid capolista. La situazione finanziaria del club non è però positiva e il patron Laporta potrebbe essere costretto ad alcuni sacrifici in estate. Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Duro a ‘El Chiringuito TV’ il Barcellona mette sul mercato due campioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, post Szczesny | Idea clamorosa dalla Spagna

Il Barcellona mette in vendita Sergio Busquets e Jordi Alba: il motivo non è tecnico, ma economico. Secondo il giornalista il patron Laporta vuole infatti liberarsi di due contratti pesanti che – insieme – costano al club circa 14 milioni di stipendi. La concentrazione della Juventus è proprio sul terzino 32enne: il club bianconero potrebbe dar vita ad uno scambio.

Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona

La Juventus è pronta ad uno scambio alla pari tra Jordi Alba ed Alex Sandro: un’operazione valutata sui 30 milioni che porterebbe una notevole plusvalenza ad entrambi i club. Jordi Alba ha un contratto sino al 2024 ed uno stipendio di circa 5 milioni l’anno, cifre più contenute di Alex Sandro che ne percepisce 6 a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, polemiche e addio | Nuovo affare con il Barcellona

L’idea potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, con la Juventus che anche in passato ha seguito Alba. Un terzino di spinta che darebbe nuova linfa alla fascia sinistra, dove Alex Sandro – in questo campionato – è riuscito a garantire appena due gol e un assist in 22 presenze in Serie A.