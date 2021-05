Calciomercato Milan, clamoroso scambio col PSG! Cifre e dettagli

Clamorosa ipotesi di scambio per il ritorno in Serie A di Mauro Icardi. Un big del Milan per beffare la Juventus sul bomber argentino. Tutte le cifre e i dettagli

È la settimana di Juventus–Milan, spareggio per l’accesso alla prossima Champions League. Le due squadre, appaiate a quota 69 insieme all’Atalanta, si giocheranno una vera e propria “finale”: chi perde, infatti, potrebbe dire addio al quarto posto. Un obiettivo che influenzerà inevitabilmente anche il calciomercato estivo ormai alle porte: Donnarumma, ad esempio, punta a giocare in Champions a partire dalla prossima stagione. Ma non solo. In caso di mancata qualificazione da parte dei rossoneri, anche Theo Hernandez potrebbe tornare nel mirino dei top club europei. Ecco l’ipotesi di scambio col PSG: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Milan, ipotesi scambio per Icardi! Juventus ko

La semifinale di andata contro il Manchester City ha evidenziato uno dei punti deboli del PSG di Pochettino, ovvero nel ruolo di terzino sinistro. Bakker, infatti, ha sofferto molto Mahrez e compagni, mentre Kurzawa non sta convincendo l’allenatore argentino. E sta mancando Bernat, fuori da inizio stagione per la rottura del legamento crociato. Leonardo potrebbe così tornare all’assalto di Theo Hernandez, che era già finito sul taccuino del club parigino. In questo senso, la mancata qualificazione in Champions League del Milan aumenterebbe le chance dei francesi. E sul piatto potrebbe finire un’ex avversario dei rossoneri nel derby di Milano, Mauro Icardi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’ex capitano dell’Inter ha vissuto una stagione tormentata dagli infortuni, e nelle sfide decisive di Champions è sempre stato escluso, sia da Tuchel che da Pochettino. Inoltre, quest’anno l’argentino ha anche la concorrenza di Kean. Un suo addio in estate non è dunque da escludere, con la Juventus che è stata già accostata al centravanti: il 28enne, però, potrebbe essere proposto proprio per arrivare a Theo Hernandez, per un eventuale ritorno a Milano, sponda rossonera. Entrambi i calciatori sono valutati circa 50 milioni di euro. In ogni caso, al momento il terzino francese resta incedibile per il Milan e decisiva potrebbe diventare la Champions League. Staremo a vedere.