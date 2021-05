In attesa di scendere in campo per il big match contro la Juventus, vero spartiacque della stagione rossonera, il Milan si guarda intorno a caccia di colpi per il prossimo calciomercato estivo: Maldini gioca d’anticipo e punta i due protagonisti in Serie A

Una stagione iniziata in maniera spumeggiante ma che, purtroppo per il popolo rossonero, è terminata con il sogno scudetto che è finito ufficialmente sull’altra sponda di Milano. Maldini e Massara vogliono rilanciare il progetto Milan per rispondere, a partire dal prossimo anno, proprio all’Inter campione d’Italia. In tal senso, in vista del calciomercato estivo non così lontano a riaprire i battenti, il dt rossonero è deciso a chiudere un doppio colpo in Serie A.

Calciomercato, sprint Milan: Maldini pensa a due colpi

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, sarebbero due gli obiettivi principali in vista del prossimo mercato. Un doppio rinforzo tutto ‘italiano’ al quale Maldini sta già lavorando per evitare aste e bruciare la concorrenza. Il primo nome è chiaramente quello di Rodrigo de Paul. L’argentino sta continuando a crescere con la maglia dell’Udinese ed è diventato una vera e propria ‘ossessione’ per Stefano Pioli. Qualità e quantità in mezzo al campo, settore nel quale Bennacer è stato a lungo assente per infortunio e Tonali ha deluso al suo primo anno in rossonero.

L’argentino ha una valutazione di circa 35-40 milioni ma il club di via Aldo Rossi pare intenzionato ad accelerare per trovare un accordo con la società di Pozzo. Il secondo nome sempre vivo sul taccuino della dirigenza meneghina è quello di Josip Ilicic. Il trequartista sloveno è da tempo in rotta di collisione con Gasperini e, probabilmente, saluterà l’Atalanta il prossimo luglio. In questo caso, la valutazione fatta dalla ‘Dea’ si attesterebbe intorno ai 12-15 milioni che il ‘Diavolo’ parrebbe intenzionato a spendere.

Un doppio colpo apparentemente slegato dalla qualificazione alla prossima Champions League: Maldini si muove in anticipo per regalare a Pioli due rinforzi di assoluto spessore.