Da Andrea Agnelli e Pirlo alla situazione di Donnarumma: intervista esclusiva al giornalista Paolo Bargiggia

Dalla situazione in casa Juventus a partire dal futuro di Andrea Agnelli e Pirlo a Cristiano Ronaldo, fino a Donnarumma, tra il rinnovo con il Milan e l’ipotesi di un trasferimento in bianconero. Intervista esclusiva al noto giornalista Paolo Bargiggia sui principali temi del momento: ecco le sue dichiarazioni a Calciomercatoweb.it. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Agnelli non esce benissimo dalla vicenda Superlega: la presidenza della Juventus è davvero in bilico? Qual è lo scenario futuro a livello societario?

“Andrea Agnelli ne esce certamente male a livello di immagine internazionale, ma anche in Serie A. Come membro interno del Comitato che doveva trattare l’ingresso dei Fondi in Lega rischia seriamente di vedersi chiedere i danni da parte dei 13 club favorevoli al progetto. Più che al danno di immagine, credo che a Exor, la finanziaria che controlla la Juventus, preoccupino i conti del club e di questo ne deve rispondere il presidente. In ogni caso Andrea Agnelli rischia a fine stagione di essere rimosso dal ruolo di presidente e l’avvocato Nasi, vice presidente di Exor potrebbe prendere il suo posto. In qualche modo, comunque, sulla decisione finale conterà anche il piazzamento della squadra in campionato”.

Calciomercato, ESCLUSIVO Bargiggia: “Pirlo via senza Champions. Donnarumma più vicino alla Juventus”

L’ombra di Allegri su Pirlo: come giudica la scelta di puntare su di lui? La Juve cambierà ancora?

“Se Pirlo non porta la squadra in Champions League credo che sia inevitabile la sua sostituzione. La scelta di promuoverlo in prima squadra dall’Under 23 mi è sembrata molto azzardata, anche perché Pirlo non aveva mai allenato a nessun livello”. E sul futuro di Ronaldo: “Per ragioni diverse, Cristiano Ronaldo non è più così contento di restare a Torino ma, nel contempo, anche il club se potesse lo lascerebbe partire con un anno di anticipo”.

Tiene banco anche il futuro di Donnarumma. Ad oggi il portiere è più vicino al rinnovo con il Milan o al trasferimento alla Juventus?

“Su Donnarumma sicuramente la Juventus sta lavorando da tempo. Ha recapitato un’offerta da 12 milioni a stagione e in questo momento il portiere è forse più vicino alla Juventus. Anche se lui personalmente non ha ancora preso una decisione definitiva”.

Infine, su Conte: lo scudetto “cancellerà” il flop europeo? Come giudica i suoi primi due anni di Inter?

“Conte ha avuto il merito di fare gruppo e portare la squadra a compattarsi in un momento difficile in cui non ci sono certezze per il futuro. E conquistare uno scudetto in queste condizioni non era certamente facile. Ma, per investimenti fatti in questi due anni e per lo stipendio percepito dall’allenatore, uscire due volte di fila al girono di Champions è sicuramente grave”.