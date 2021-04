La Juventus intende chiudere nel migliore dei modi l’attuale stagione, con le attenzioni già puntate alla prossima: in tal senso, la società bianconera rischia di veder sfumare il ritorno del talento, lo scambio in Premier League può prendere forma

Il successo sul Parma è ormai alle spalle, così come il ‘caso’ Superlega. In casa Juventus gli occhi sono puntati alla sfida in trasferta contro la Fiorentina ma non solo. La dirigenza bianconera valuta quelli che, da luglio, potrebbero essere gli innesti che arriveranno nel calciomercato estivo: in tal senso, rischia di sfumare definitivamente un ritorno assai ventilato negli ultimi mesi.

Calciomercato Juventus, scambio con il Chelsea: Paratici ko

Il focus del prossimo mercato, per la Juventus di Andrea Pirlo, sarà sull’attacco. Diverse le valutazioni già in corso per quanto riguarda le uscite: da Dybala a Morata che, probabilmente, partiranno fino ai dubbi sulla permanenza di Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda gli innesti, però, rischiano di arrivare pessime notizie per uno dei principali obiettivi della dirigenza torinese. Si tratta di Moise Kean, in prestito al PSG e destinato a tornare all’Everton a fine campionato.

L’attaccante classe 2000 piace a diversi top club europei, Juventus in primis, ma a spuntarla potrebbe essere il Chelsea di Roman Abramovic. I ‘Blues’ hanno intenzione di rinforzare l’attacco di Tuchel con almeno un colpo di spessore: Moise Kean, in tal senso, può essere il profilo giusto richiesto espressamente dall’allenatore tedesco. Tuchel conosce bene Kean e potrebbe dunque spingere per tornare ad allenarlo, dopo l’esperienza al PSG.

Il club londinese avrebbe intenzione di imbastire uno scambio con l’Everton, alla pari, con Tammy Abraham. La valutazione dei due attaccanti sarebbe stimata in circa 40 milioni, con l’Everton che avrebbe già pronto il sostituto di Kean, il cui ritorno a Torino pare sempre più lontano da divenire realtà.