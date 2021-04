Calciomercato Juventus, cinque cessioni e plusvalenza | 100 milioni!

La Juventus potrebbe dire addio a cinque giocatori per effettuare delle plusvalenze: ecco il ‘piano’ di Paratici

La Juventus sta vivendo un periodo economico molto difficile dopo l’arrivo della pandemia: l’idea della Superlega era nata proprio per uscire da questo momento, ma visto che è tutto saltato serviranno delle cessioni. Tanti sono i giocatori che potrebbero andar via, e tra questi c’è Paulo Dybala. Il ds Fabio Paratici sta lavorando per la cessione di diversi elementi e, in caso di mancato rinnovo, anche l’argentino è nella lista delle cessioni. L’obiettivo è guadagnare i soldi necessari per fare mercato e aggiustare un po’ il bilancio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare low cost in Serie A | Scambio ‘due per uno’: le cifre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Annuncio e scambio per la ‘Joya’

Juventus, da Dybala a Ramsey: cinque cessioni

Non solo Paulo Dybala, anche gente come Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi potrebbero lasciare la Juventus. Non sono considerati dei titolari da Andrea Pirlo e i loro ingaggi sono molto alti. In più, avrebbero già dovuto lasciare Torino la scorsa estate, ma trovargli una sistemazione è molto complicato. Si parla di circa 48 milioni di euro per Dybala, mentre il costo del cartellino degli ultimi due è rispettivamente di 20 e 15 milioni di euro.

Campioni o giocatori con una certa età, uniti però a giovani come Gianluca Frabotta e Nicolò Fagioli. Anche loro plusvalenze sicure, visto che sono cresciuti nella formazione Under 23 della Juventus. Paratici per loro chiedere sui 7-10 milioni di euro ciascuno, in modo tale da mettere da parte un cospicuo gruzzoletto di almeno 100 milioni.