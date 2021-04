La Juventus pensa ad un’ipotesi low cost per completare l’attacco in vista della prossima stagione: occhio allo scambio in Serie A

La Juventus è tornata alla vittoria nel turno infrasettimanale di Serie A contro il Parma. La partita era valida per la 32esima giornata di campionato. Successo fondamentale per i bianconeri in ottica rincorsa Champions League, ma c’è ancora non poca preoccupazione in questo senso. La squadra non è molto distante dal quinto posto in classifica e il rischio di non accedere alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie è vivo più che mai. Si dovranno evitare, perciò, ulteriori passi falsi da qui alla fine del campionato, per il quale rimangono solo sei incontri sul calendario. Nel frattempo, la società non perde di vista il calciomercato, in particolare sul fronte attacco. Occhio ad una possibile soluzione low cost in Serie A per completare il reparto. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, colpo Barrow: scambio ‘due per uno’

Ennesimo addio alla Champions League per la Juventus. Altro scivolone degli uomini, attualmente, guidati da Pirlo nella massima competizione europea, con la seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale. Lo scudetto, inoltre, è ormai sfumato quasi definitivamente e, come se non bastasse, la ‘Vecchia Signora’ si è ritrovata al centro di numerosi e forti polemiche nelle scorse ore per via dell’annuncio della Superlega. La società, dal canto suo, continua a monitorare temi legati al calciomercato, al fine di riprendere la retta via a partire dalla prossima stagione.

In particolare, Paratici starebbe pensando ad un rinforzo in attacco per completare il reparto. La permanenza di Cristiano Ronaldo potrebbe costringere la proprietà a realizzare anche e soprattutto colpi low cost, a causa dell’enorme peso economico del campione portoghese (circa 30 milioni di euro all’anno).

In questo senso, un buon profilo porterebbe il nome di Musa Barrow, attaccante in forza al Bologna in scadenza a giugno 2024. La punta rossoblù ha realizzato, fino a questo momento in stagione, 9 gol e 10 assist tra campionato e Coppa Italia. Numeri rilevanti, che potrebbero convincere i piemontesi a tentare l’affondo in estate. È possibile mettano in atto un tentativo di scambio, inserendo nell’affare i cartellini di Rugani, ora in prestito al Cagliari, e Frabotta. Queste due pedine non rientrano nel progetto tecnico del club e vengono valutate rispettivamente intorno ai 10 e 8 milioni di euro. Si tratterebbe, perciò, di un’operazione da circa 18 milioni complessivi. Vedremo se l’ipotesi diventerà un tentativo di trasferimento concreto nei prossimi mesi.