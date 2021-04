Calciomercato Juventus, sfuma Inzaghi: rinnovo con la Lazio | I dettagli

Il rinnovo di contratto potrebbe totalmente stravolgere i piani di diverse società di Serie A sul calciomercato, anche della Juventus. Di seguito le ultime novità

Il futuro della Juventus sarà inevitabilmente legato alla scelta del nuovo allenatore. In particolare, i bianconeri si muovono tra le prospettive sul campo e quelle relative il calciomercato, ma prima bisognerà sciogliere il nodo legato al futuro di Andrea Pirlo. Il tecnico non è riuscito a decollare con la sua Juventus in questa stagione. I bianconeri sono stati eliminati prematuramente dalla Champions League per mano del Porto e in campionato non sono riusciti a dare continuità di risultati.

E’ per questo che la Vecchia Signora resta invischiata nella lotta al quarto posto e ormai le prospettive scudetto, dopo diverse stagioni stabilmente al vertice sono sempre più lontane all’orizzonte. A fine stagione, dunque, nonostante le tante rassicurazioni arrivate negli ultimi mesi e il pieno sostegno al progetto tecnico, il futuro dell’allenatore potrebbe essere in bilico. Sono diverse le piste per la panchina di cui si discute ormai da diversi mesi e tra queste è emerso in diverse occasioni il nome di Simone Inzaghi. Il futuro del tecnico però sembra ormai segnato: ecco le prospettive per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, sfuma il nome di Inzaghi: pronto il rinnovo con la Lazio

Inzaghi è seguito, infatti, con grande attenzione sia dalla Juventus che dal Napoli. Lo scenario per la panchina, però, sembra deciso. Il tecnico, infatti, è pronto a restare alla Lazio, dove ha fatto molto bene nelle ultime stagioni, anche il prossimo anno. Ora purtroppo il tecnico è alle prese con il Covid-19, ma il futuro è deciso.

E’ pronto, infatti, il rinnovo di contratto con Claudio Lotito. Dopo diversi mesi di contrattazioni è pronta la firma per sugellare l’accordo con i biancocelesti in modo da proseguire il progetto in corso da alcuni anni. Arriverà con un aumento di ingaggio: tutto sembra ormai pronto e verrà concretizzato post Covid con buona pace di Juventus e Napoli, che va a caccia del post Gattuso.